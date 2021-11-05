Азербайджан вел войну с соблюдением международного гуманитарного права

Азербайджан вел войну с соблюдением международного гуманитарного права.

Об этом, выступая в пятницу на конференции "44-дневный путь Победы" в Университете ADA в Баку, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Новость обновляется