https://news.day.az/politics/1400051.html Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана
Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход – глава МИД Азербайджана
Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход.
Об этом, выступая в пятницу на конференции "44-дневный путь Победы" в Университете ADA в Баку, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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