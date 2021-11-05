Скрывать и не предоставлять карты минных полей - бессмысленный и далекий от права подход.

Об этом, выступая в пятницу на конференции "44-дневный путь Победы" в Университете ADA в Баку, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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