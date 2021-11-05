Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне.

Об этом сказал в пятницу ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, выступая на выставке - конференции на тему "44-дневный путь к Победе", организованной в вузе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что Университет ADA провел многочисленные мероприятия на тему Карабаха, однако нынешняя конференция имеет совершенно другое значение.

"Необходимо использовать возможности, которые дала нам Победа в Отечественной войне. Мы видим, как стремительно и профессионально продолжаются работы в соответствии с программой Президента Ильхама Алиева. Победа - это первый шаг, дальше нам необходимо восстанавливать жизнь, работать. Мы, азербайджанский народ, в особенности, молодежь, должны быть достойны этой славной Победы", - сказал Пашаев.