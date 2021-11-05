Акт об амнистии - это продолжение гуманной политики в Азербайджане

Амнистия в связи с 8 ноября - Днем победы - это продолжение гуманной политики, проводимой в Азербайджане. Политику гуманизма, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, продолжает Президент Ильхам Алиев.

Об этом, информируя о вопросе об амнистии на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса, сказал глава парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что благодаря продолжению политики гуманизма в 1995-2021 гг. было подписано 67 указов и распоряжений о помиловании.

Гусейнли добавил, что за этот период было принято 11 амнистий, несколько из которых были инициированы Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой.

По его словам, принятые до настоящего дня амнистии коснулись 117 тысяч человек.