Проблемы в связи с COVID-19 должны быть решены совместными усилиями международных организаций

Проблемы, которые возникли в связи с пандемией COVID-19, должны быть решены совместными усилиями международных организаций - ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и некоторых других.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник президента Таджикистана по вопросам социального развития и связям с общественностью Эмомали Насриддинзода в пятницу в ходе панельных дискуссий на тему "Борьба с климатическими изменениями и удовлетворение глобальных энергетических потребностей: как совместить то и другое?" в рамках VIII Глобального Бакинского форума.

По его словам, в Таджикистане в период пандемии учебные заведения, как и во всем мире, были закрыты: "Более 1,5 миллиарда детей по всему миру остались без образования. Следует отметить, что в Таджикистане более 1700 центров обучения детей, а также тысячи школ были закрыты. По данным ООН, пандемия отрицательно повлияла на доходы преподавателей. В Таджикистане преподают более ста тысяч преподавателей, а более двух миллионов учеников получают образование. В нашей стране были предоставлены льготные кредиты гражданам, которых коснулась пандемия. В Таджикистане под контролем президента страны проходит вакцинация, и в первую очередь были вакцинированы преподаватели. Мы готовы предпринять все меры, которые могут решить глобальные проблемы в связи с пандемией".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум на тему "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.