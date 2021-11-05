В соответствии с гуманитарным правом Азербайджан до настоящего времени передал Армении до 1 700 тел военнослужащих.

Об этом, выступая на конференции "44-дневный путь Победы" в Университете ADA, сказал министр иностранных дел Джейхун Байрамов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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