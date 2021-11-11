Трёхстороннее заявление по Карабаху сравнимо с актом капитуляции гитлеровской Германии

Прошел год с момента подписания трехстороннего заявления, которое положило конец Второй Карабахской войне, ставшей Отечественной для азербайджанского народа. Этот документ можно рассматривать с разных точек зрения.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный израильский политолог, доктор права, эксперт по международным отношениям Михаил Финкель.

С юридической точки зрения это заявление нельзя назвать мирным договором, потому что мир между двумя странами - это установление дипотношений, обмен посольствами и, прежде всего, принятие и признание границ друг друга. Подписывая мирный договор, Армения была бы вынуждена признать территориальную целостность Азербайджана, а на это она идти не хочет. Поэтому де-юре трехстороннее заявление является документом о перемирии, то есть документом, носящим временный характер, позволившим остановить кровопролитие.

Является ли документ капитуляцией? Опять же, с юридической точки зрения не является, потому что Армения не признала себя капитулировавшей страной, и ее армия не подписала акта о капитуляции. Тут можно напомнить об акте безоговорочной капитуляции, подписанном после Второй мировой войны генералами и адмиралами нацистской Германии.

Однако, несмотря на то, что заявление от 10 ноября не является с юридической точки зрения актом о капитуляции, де-факто это, безусловно, капитуляция Армении. Если говорить с минималистической точки зрения, то это капитуляция оккупационного режима, который руководил Карабахом. Армия, оккупировавшая Карабах, была разгромлена. Но если идти дальше и экстраполировать, то можно с уверенностью сказать, что это был акт капитуляции Армении, которая была фактически спасена Россией в последний момент. Ни для кого не секрет, что именно вооруженные силы Армении оккупировали азербайджанские земли, и 44-дневная война шла не между Азербайджаном и Карабахом, а между армиями Азербайджана и Армении.

Выступая на Глобальном Бакинском форуме, Президент Ильхам Алиев очень правильно охарактеризовал поведение оккупационных армянских сил, которые почти 30 лет контролировали Карабах, оторвав его территорию от территории Азербайджана, как варварство. Тут мне снова хочется обратиться к событиям Второй мировой и напомнить, что отступавшие нацистские войска проводили политику выжженной земли. Об этом им были даны особые поручения Гитлером и главой СС Гиммлером. Они сжигали деревни, города, уничтожали памятники культуры. Все, что не могли разграбить и вывезти. Когда я смотрю кадры оставленных армянами районов Азербайджана, я вижу ту же картину. ВС Армении делали то же, что делали войска вермахта и СС, отступая с оккупированных ими территорий. То есть грабили, разрушали, увозили с собой все, что возможно, включая унитазы, заборы, шифер с крыш. А все, что невозможно было вывезти в Армению, поджигалось и уничтожалось. В глумлении и варварстве армянские вандалы ничем не уступали нацистской немецкой армии.

Президент Ильхам Алиев также очень правильно заметил, что было немало международных документов, в которых очень красиво было прописано требование к армянам немедленно вернуть то, что им не принадлежит. Но все эти призывы международных организаций остались пустой болтовней, обозначенной в бессмысленных документах или звучащей на различных форумах и встречах что в Нью-Йорке, что в Брюсселе, что в Москве, что в других местах. Все это ни к чему не привело. Это, считает израильский политолог, было лишь болтологией и маранием бумаги, потому что никто в Армении не собирался возвращать захваченные земли, а международные организации не имели желания давить на оккупанта.

Справедливость бы никогда не восторжествовала, если бы не мудрое и смелое руководство Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и не героизм азербайджанской армии, которые, ответив на агрессию Армении, решили раз и навсегда положить конец оккупации. Азербайджан сам выполнил все эти резолюции ООН, за что ему честь и хвала. И Азербайджан же призывает сегодня Армению к миру. Несмотря на все, сотворенное армянами, Президент Азербайджана предлагает армянам мир и взаимное признание границ.

Однако, как я отметил выше, армянская сторона всячески уклоняется от заключения окончательного мира. Почему? Думаю, потому, что мир не входит в ее намерения. Ее цель - продолжение территориальных претензий и возвращение хотя бы части того, чем не по праву владела и что разрушала тридцать лет.

Лейла Таривердиева