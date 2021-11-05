Экс-президент Маврикия о проблеме выбросов парниковых газов в атмосферу

Выбросы парниковых газов в атмосферу являются очень серьезной проблемой. В то же время нельзя забывать и о повышении уровня мирового океана.

Об этом сказала в пятницу экс-президент Маврикия Амина Гуриб-Факим на панели на тему "Продовольствие и поощрение продовольственной безопасности" в рамках VIII Глобального Бакинского форума "Мир после COVID-19", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Она отметила, что на Земле сокращаются запасы пресной воды, в том числе и для орошения.

"Это создает очень серьезные проблемы в сельском хозяйстве. В будущем у этого могут быть более серьезные последствия", - сказала Гуриб-Факим.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября. В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.