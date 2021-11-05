Турция благодаря своим беспилотникам есть повсюду, в том числе Азербайджане, Карабахе.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия Сада нации в стамбульском районе Умрание, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"С нашими беспилотниками мы везде - в Ливии, Азербайджане, в том числе в Карабахе, а также боремся с терроризмом в Сирии", - сказал Эрдоган.