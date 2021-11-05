Джейхун Байрамов и генсек ОЧЭС обсудили VIII Глобальный Бакинский форум - ФОТО
Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генсека ОЧЭС Лазара Команеску, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на МИД.
Министр отметил, что Азербайджан придает значение сотрудничеству с ОЧЭС.
Он проинформировал генсека ОЧЭС о ситуации, существующей в регионе после 44-дневной Отечественной войны, новых реалиях, сложившихся в постконфликтный период, работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях.
Генсек ОЧЭС Лазар Команеску подчеркнул, что VIII Глобальный Бакинский форум является важной платформой с точки зрения обсуждения вопросов, стоящих на глобальной повестке дня. Он также добавил, что Азербайджан вносит важный вклад в работу ОЧЭС.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам укрепления имиджа ОЧЭС в международной плоскости, которая в следующем году будет отмечать свое 30-летие.
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