Я был разочарован, увидев разрушения, совершенные в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал бывший премьер-министр Мали Муса Мара.

Он отметил, что Бакинский глобальный форум является важной платформой для обсуждения мира в постпандемический период.

"Надеюсь, что больше не будет войны и в регионе установится мир, который является одним из самых важных вопросов в современном обществе", - отметил Муса Мара.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости.