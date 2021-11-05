В прошлом году мы были в Азербайджане. Через три дня после визита мы с гордостью услышали, что Шуша освобождена и война в Карабахе окончена. Победа Азербайджана - это наша победа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель председателя правящей Партии справедливости и развития Турции Бинали Йылдырым на презентации произведения народного художника Сакита Мамедова "QARABAĞNAMƏ", посвященного 8 ноября - Дню Победы.

Йылдырым отметил, что в Турции 84 миллиона братьев и сестер обрадовались вместе с Азербайджаном: "Оккупация Арменией 20 процентов территории Азербайджана и вынужденное переселение около миллиона наших братьев и сестер всегда были кровоточащей раной".

Бинали Йылдырым заявил, что если бы ООН была влиятельной организацией, эта оккупация не продолжалась бы в течение 30 лет: "Увидев, что решения ООН не выполняются, Президент Азербайджана Ильхам Алиев решил этот вопрос. Мы молились за наших азербайджанских братьев. Слова Гейдара Алиева "Одна нация - два государства" еще раз ярко проявились во время войны в Карабахе. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".