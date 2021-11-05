Пандемия коронавируса обнажила наши слабости.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала глава автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдовы Ирина Влах, выступившая на VIII Глобальном Бакинском форуме в ходе панельных дискуссий на тему "Молодежь говорит, мы слушаем".

По ее словам, опыт показал, что люди вели себя очень эгоистично как по отношению друг к другу, так и по отношению к окружающей среде: Если мы не предотвратим загрязнение окружающей среды, то столкнемся с более серьезными последствиями в будущем".

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице начал работу VIII Глобальный Бакинский форум под названием "Мир после COVID-19", который продлится до 6 ноября.

В восьмом по счету Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвуют представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключатся, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.