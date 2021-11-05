Перед штаб-квартирой ООН в Бонне состоялась фотовыставка в честь Дня Победы

Перед штаб-квартирой ООН в Бонне (Германия) была организована информационная акция, посвященная 8 ноября - Дню Победы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время акции, инициированной Государственным комитетом по работе с диаспорой и германо-азербайджанским Домом культуры в Кельне, была организована фотовыставка, которая демонстрировалась под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!".

Была представлена информация об актах вандализма, совершенных Арменией на оккупированных землях Азербайджана.

В акции приняли участие руководители и представители диаспорских организаций.