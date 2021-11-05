https://news.day.az/politics/1400315.html Перед штаб-квартирой ООН в Бонне состоялась фотовыставка в честь Дня Победы - ФОТО
Перед штаб-квартирой ООН в Бонне состоялась фотовыставка в честь Дня Победы - ФОТО
Перед штаб-квартирой ООН в Бонне (Германия) была организована информационная акция, посвященная 8 ноября - Дню Победы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, во время акции, инициированной Государственным комитетом по работе с диаспорой и германо-азербайджанским Домом культуры в Кельне, была организована фотовыставка, которая демонстрировалась под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!".
Была представлена информация об актах вандализма, совершенных Арменией на оккупированных землях Азербайджана.
В акции приняли участие руководители и представители диаспорских организаций.
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