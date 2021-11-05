Мкртычян и его приписка: старые песни о главном по-армянски

Все новое это плохо забытое старое. Да, именно плохо забытое. Хорошо забыть аферы прежних президентов Армении Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна, которые стали обладателями огромных состояний на банальных приписках, на распиле денег, которые армянская диаспора отправляла карабахским сепаратистам, не получается. Банально из-за того, что прошло слишком мало времени с тех пор.

Тем удивительнее наблюдать за выкрутасами представителей нынешней армянской власти. В частности, за речами, которые озвучил в беседе с журналистами в парламенте 5 ноября министр труда и по социальным вопросам Армении Нарек Мкртчян. Он поведал о том, что реализуется новая программа для жителей пока еще не перешедших под контроль Азербайджана наших территорий.

"Различным целевым группам будет оказана помощь в размере 50 000 и 25 000 драмов", гордо заявил он. В драмах эта сумма звучит красиво. Но при переводе в доллары получается то, что обычно именуют словосочетанием курам на смех. Ведь, речь идет о выделении средств в размере 52 и 104 доллара.То есть, пафоса много, но на те гроши, что выделяются, можно купить разве что круг от бублика или мертвого осла уши.

Но Мкртчяна такая "мелочь" не остановила. Он гордо рассуждал о новшестве. Мол, если раньше из Еревана поступали деньги тем, кто принимал карабахцев у себя дома, , то теперь сумма будет предоставляться самим карабахским армянам, которые сами будут решать, что с ней делать. Что в лоб, как говорится, что по лбу. И приказом, ни в чем себе не отказывать на сумму в полсотни-сотню долларов.

О том, что этих денег в реальности не хватит даже на аренду однокомнатной квартиры не только в Ереване, но даже в захудалом армянском городишке, Мкртычян и рассуждать не хочет. Он настроен на позитив и языком метем, как метлой машет. Стараясь довести этот навык до совершенства, он заявил также о темпах реализации программ занятости карабахских армян.

Их в реальности всего две." Цели четко обозначены в программе - инвалиды, семьи, имеющие детей, пенсионеры", отчеканил Мкртчян. Какие зарплаты предлагаются всем им, он не уточнил. Но, учитывая общую растущую безработицу в РА, от которой граждане проигравшей 44-дневную войну страны массово ищут спасения через бегство куда глаза глядят, и тут пафоса больше, чем реальной помощи нуждающимся.

Но все это были только цветочки. Ягодкой стали утверждения Мкртычяна о том, что на общепризнанных территориях Азербайджана, пока еще не находящихся под контролем официального Баку, реализуют программу по обеспечению жильем. О, как! То есть, уроки из поражения в 44-дневной войне, в РА пока не извлечены. В том смысле, что и раньше ведь , на деньги армянской диаспоры что-то строилось на оккупированных территориях Азербайджана.

Переселяли туда , в частности, сирийских армян. И чем все это закончилось? Их повальным бегством. То есть, деньги потрачены были зря,. Дома- не унитаз, с собой унести не получилось.Так будет и в данном случае. Все построенное на азербайджанских землях, пусть даже на деньги РА и мирового армянства, перейдет Азербайджану. Это аксиома.

Которая не то, чтобы не доходит до сложна для понимания министра труда и по социальным вопросам Армении. Нет, в глубине души он все прекрасно понимает. Но, несет ахинею. В том числе и о том, что у РА имеется также программа приобретения жилья для карабахцев в Армении и на азербайджанской земле, то есть в Ханкенди, к примеру.

И вот тут начинается самое интересное. Высокопоставленный армянский чиновник утверждает, что на данный момент на пока еще не освобожденных территориях Азербайджана проживает ... свыше 100 000 наших армян. И это после того, как наша армия одержала блестящую победу в войне, освободив почти все ранее оккупированные территории и вынудив тысячи и тысячи армян предпринять маневр, известный, как дать стрекача.

Кому, прошу прощения, гонит Мкртычян? Ведь , в Баку имеют возможность для детального контроля за всем, что происходит в Ханкенди и его окрестностях. Известно нам и количество реально проживающих там армян. Их там не более 25.000 человек.Но, все программы, о которых трещит армянский министр, рассчитаны на в четыре раза большее число людей.

Какой напрашивается вывод? Простой и очевидный- перед нами традиционная армянская забава по припискам. Распил бабла будет идти ударными темпами. И в этом плане правительство Пашиняна ничем не отличается от правительства Кочаряна или Саргсяна. И если армянская диаспора готова спонсировать ее же оболванивание, если граждане РА готовы затягивать пояса во имя столь примитивной схемы обогащения своих правителей - то флаг им в руки, барабан на шею.

Акпер Гасанов