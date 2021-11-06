Омбудсмен Азербайджана обратилась к международным организациям в связи с экологическим террором Армении

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение в связи с 6 ноября - Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

"В результате военной агрессии Армении природе, биоразнообразию, флоре и фауне, водным ресурсам, экологии и экосистеме на освобожденных территориях Азербайджана был нанесен серьезный ущерб, совершены международные экологические преступления (экоцид). За 30-летний период оккупации этих земель на них была целенаправленно уничтожена экологическая система", - говорится в обращении.

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