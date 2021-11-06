Зангезурский коридор создаст большие возможности для Азербайджана, Турции и Армении в восстановлении экономических связей

После победы Азербайджана во второй Карабахской войне в регионе сформировались новые реалии. Одним из важных элементов является Зангезурский коридор. Хотя вопрос о коридоре оставался актуальным и в советское время, руководство Армении препятствовало его открытию. А нынешняя ситуация, созданная Азербайджаном в регионе, сделала открытие этого коридора реальностью. Реализация Зангезурского коридора - один из важных проектов для развития региона в целом. Зангезурский коридор не только позволит восстановить дорогу между основной частью Азербайджана и Нахчываном, но также даст возможность всем странам региона воспользоваться его преимуществами.

Как сказал Trend российский экономист, директор Института нового общества Василий Колташов, Зангезурский коридор важен как для Азербайджана, так и для Армении. Он позволит Армении реализовать свой потенциал в транзитной экономике, считает эксперт, передает Day.Az.

По его словам, Армения нуждается в активизации и упрощении экономических связей с соседними странами.

"Обеспечив работу одного коридора, можно будет встраиваться в иные программы, создавать и инициировать их. То есть работать над тем, чтобы экономика Армении была в большей степени включена в интеграционные и торговые процессы в Евразии", - сказал Колташов.

По мнению эксперта, открытие Зангезурского коридора даст Армении ряд преимуществ.

"То, что транзит дает возможности выгоды, это факт. Транзитные экономики всегда имели больше шансов на развитие. Транзит позволяет получить дополнительные возможности в связи с тем, что через территорию проходят потоки людей и грузов. И для Армении было бы выгодно, чтобы эти потоки оказывались как можно большими. Зангезурский коридор предполагает, что там будут парковки, автозаправки, ремонтные мастерские, магазины, кафе, если поток грузов будет большим, а он, несомненно, будет нарастать. Для экономики Армении с ее массой проблем - это одна из новых возможностей ", - сказал Колташов.

Эксперт также подчеркнул, что для Армении на первом месте должны быть экономические интересы, а уже потом - вопросы политических отношений.

Известный украинский эксперт-экономист Александр Охрименко отмечает, что в Армении есть политики, которые хотят продолжения конфронтации и запуск Зангезурского коридора воспринимают как "предательство".

"И это самая главная проблема, когда политические интриги и склоки не дают решить проблемы этого региона, даже если с точки зрения экономики решения лежат на поверхности", - считает эксперт.

Охрименко рассматривает роль Зангезурского коридора как с точки зрения экономики, так и с точки зрения политики.

По его мнению, с экономической точки зрения, действительно, Зангезурский коридор нужен экономике Армении и поможет ей пережить кризис, связанный с коронавирусом.

Зангезурский коридор может стать возможностью для привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест и восстановления промышленных предприятий. Этот коридор создаст большие возможности для Азербайджана, Турции и Армении в восстановлении экономических связей. В частности, Зангезурский коридор поможет Армении интегрироваться в региональную экономику. В целом открытие коммуникаций и налаживание экономических связей в регионе - главные факторы, которые будут способствовать установлению мира.