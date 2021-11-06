Ввозимые для разминирования Карабаха товары не будут облагаться пошлиной

Утвержден "Список товарной номенклатуры товаров внешнеэкономической деятельности, ввозимых для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий Азербайджана, пострадавших от войны и военных операций".

Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.