https://news.day.az/politics/1400506.html Ввозимые для разминирования Карабаха товары не будут облагаться пошлиной - ОФИЦИАЛЬНО - СПИСОК
Ввозимые для разминирования Карабаха товары не будут облагаться пошлиной - ОФИЦИАЛЬНО - СПИСОК
Утвержден "Список товарной номенклатуры товаров внешнеэкономической деятельности, ввозимых для очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, а также других территорий Азербайджана, пострадавших от войны и военных операций".
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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