Единство народа и Президента Ильхама Алиева стало символом Победы Азербайджана

Победа в 44-дневной Отечественной войне - одна из самых ярких, если не самая яркая страница в истории Азербайджана. Дай бог, чтобы мы больше не писали нашу историю кровью, чтобы новые ее страницы писались мирным развитием и успехами. Но уроки эта война нам преподала, и мы их не забудем.

Об этом сказал в интервью Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

Первый урок - спасение утопающего это дело самого утопающего. То есть каждый должен сам суметь отстоять свою родину, свою землю и свою честь и ни на кого не рассчитывать. Эта война показала, что ждать от кого-то милости, от каких-то государств и организаций - пустое дело. В мире существуют двойные стандарты. Несмотря на наши надежды на державы, на то, что большие страны имеют большие возможности и помогут восторжествовать справедливости, мы увидели, что каждое из этих государств подходит к вопросу с точки зрения своих интересов, абсолютно не учитывая интересы азербайджанского народа, Азербайджана, будущего нашей страны. При том, что факт оккупации азербайджанских территорий был налицо, все признавали нашу территориальную целостность, она была зафиксирована в резолюциях международных организаций, этот вопрос предпочитали обходить стороной. Да еще при этом говорили, мол, военного решения у конфликта не существует. Что надо было понимать как предупреждение Азербайджану даже не задумываться о восстановлении своей территориальной целостности военным путем.

Сегодня мне вспомнились слова известной песни "День победы". Я вижу в них отражение нашей Победы. "День победы, как он был от нас далек"... Действительно, мы тридцать лет ждали этого дня. И дождались, несмотря на то, что было много тех, кто старался отдалить нас от него. "Этот день мы приближали как могли"... Да, мы делали для приближения дня торжества справедливости все. Все годы оккупации мы жили этим днем, весь наш народ, наш Президент - все мы жили этим днем. Когда вопрос касался освобождения территорий, тут весь народ был един. Это чувство было в душе у каждого и в конечном итоге вылилось в освободительную войну и победу.

Следующий урок - чтобы завоевать уважение, нужно стать сильнее. В данном случае я имею в виду экономические возможности Азербайджана, реализуемые им мегапроекты, внутриполитическую стабильность, мультикультурализм и толерантность нашего общества. Несмотря на наличие двойных стандартов, эти факторы создают определенный баланс. Очень большую роль сыграл авторитет Президента Азербайджана Ильхама Алиева на мировой арене, его ум и тонкая дипломатия. В стране должна быть стабильность и сплоченность, она должна быть нацелена на экономическое развитие и наращивание своего потенциала.

Без сильной экономики, без внутриполитической стабильности мы не смогли бы создать такую армию, которая одержала блестящую победу в 44-дневной войне. Создание такой армии требует крупных капиталовложений. И это не только закупка вооружений и оборудования. Немалых средств требует и боевая подготовка. Посмотрите, азербайджанские военные летчики по количеству летных часов занимают первое место в мире. Лидирующие места среди армий мира занимают по боевой подготовке и другие роды войск ВС Азербайджана. В каких бы военных соревнованиях не участвовали сегодня наши военнослужащие, они везде показывают высокие результаты. Так, на учениях, прошедших незадолго до последней войны, наши спецназовцы на международных соревнованиях заняли первое место среди 28 стран. Даже наши моряки на соревнованиях занимают либо первое место, либо делят его с российскими моряками. Несмотря на разницу в мощности ВМС России и Азербайджана, наши специалисты показывают не меньший профессионализм. Такой же высокий уровень демонстрируют наши артиллеристы, снайперы. Я уже не говорю о танкистах, которые уже который год выходят в финал танкового биатлона, оставляя позади десятки стран, многие из которых имеют давние военные традиции и мощные вооруженные силы.

Развитие вооруженных сил, создание мощной армии - это было главной задачей, и мы ее решили. Причем, речь идет не о количественном превосходстве над противником. Эту войну мы выиграли не количеством, а качеством. Качеством нашего современного вооружения, которым благодаря заботе Верховного главнокомандующего, оснащались Вооруженные силы. Качеством наших военных специалистов. Более 70 процентов специалистов, определяющих качество и боеспособность армии, у нас контрактники. Это профессионалы.

Нельзя не сказать о роли высокого морального духа и патриотизма, который имеется у Азербайджанской армии.

Еще один урок - чтобы победить, общество должно быть сплоченным. Не случайно символом освободительной войны был железный кулак. Он олицетворяет единство азербайджанского народа, независимо от нации и вероисповедания, его сплоченность вокруг руководства страны, Президента Ильхама Алиева. Народ верил главе государства и не ошибся.

Единственный человек, который как сапер не имел права ошибаться, это был Верховный главнокомандующий. Он отдал приказ о контрнаступлении, и вся ответственность за последствия ложилась на него, если бы что-то пошло не так. На карту было поставлено многое. В эту войну мы узнали, что помимо многих других высоких качеств, глава государства обладает еще и полководческим талантом. Как шахматист за шахматной доской он продумал всю ситуацию на несколько ходов вперед, вплоть до финала "шах и мат". Несмотря на всю тяжесть, лежащую на его плечах, Верховный главнокомандующий во время войны излучал уверенность, и эта его уверенность передавалась и нам. Президент Ильхам Алиев взял все управление войной в свои руки, приказы отдавались из одного центра, решения принимались одним лицом. Команда полководцев, которые готовились годами в ходе военных учений, правильно понимала и правильно выполняла все приказы Верховного главнокомандующего. Это я бы назвал уроком единоначалия.

Свои уроки получил также регион, друзья и недруги Азербайджана. Все поняли, что конфликты нужно решать и не давать им затягиваться на десятилетия. Оккупация Арменией территорий Азербайджана, затянувшаяся на тридцать лет, сильно затормозила развитие региона. Давайте попробуем представить себе, что было бы, если бы не было карабахского конфликта, если бы все страны региона поддерживали нормальные добрососедские отношения. Думаю, преимущества очевидны. Армянская агрессия затормозила развитие Южного Кавказа. Закрытые в результате оккупации коммуникации могли бы работать на регион. Большой урон был нанесен потенциалу аграрного, туристического сектора и промышленности.

В результате нашей Победы регион получил второй шанс. Позитивные результаты мы увидим, когда заработает Зангезурский коридор, откроются другие коммуникации, разблокируется торгово-экономическое сотрудничество, которое было невозможно в достаточном объеме в период армянской оккупации.

44-дневная война позволила проявить всю картину интересов в нашем регионе со стороны держав. В первую очередь, очень выпукло проявились интересы Турции, которая в определенной степени взяла на себя роль гаранта мира в нашем регионе. Эта война также дала нам возможность увидеть, кто нам друг, кто недруг, кто в трудную минуту будет рядом, а кто попытается ударить в спину.

Свой урок получил и мир в лице центров силы и международных организаций. Мир увидел, что когда правят двойные стандарты, а агрессор остается безнаказанным, это ведет к кровопролитию и новым очагам конфликтов. Агрессору нужно вовремя давать по рукам. Ведь если бы Армения была своевременно поставлена на место, не было бы тех разрушений, что мы увидели на освобожденных территориях, не было бы уничтоженных городов и сел, выжженной земли, вырубленных лесов. И самое главное - не было бы тысяч человеческих жертв.

Виновата во всем случившемся не одна Армения. Я возлагаю вину на все мировое сообщество. В наше время, когда технический прогресс позволяет из космоса читать газету в чьих-то руках на земле, не видеть разрушений, чинимых армянами на азербайджанских землях, можно было только сознательно и преднамеренно. Мир все это видел, просто не считал нужным замечать. Урок заключается в следующем: если мировое сообщество будет глухо и слепо к нарушению законов, принимаемых им же самим, то это неминуемо приведет к новым конфликтам и войнам на планете.

У мирового сообщества сейчас есть шанс реабилитироваться и доказать, что международное право все же имеет силу. В международном праве практически не осталось пунктов, которые Армения не нарушила бы. И теперь посмотрим, будет ли она привлечена к ответственности за все, что натворила на азербайджанских землях за тридцать лет.

Победа Азербайджана в освободительной 44-дневной войне повернула мировое сообщество лицом к тем проблемам, которые наша страна решила сама. Но они могут повториться в других странах, если мир будет и дальше поощрять двойные стандарты.

Лейла Таривердиева