https://news.day.az/politics/1400521.html США выделили $500 тыс. на разминирование территорий Азербайджана, пострадавших во время войны
США выделили $500 тыс. на разминирование территорий Азербайджана, пострадавших во время войны
США выделили 500 тысяч долларов на гуманитарное разминирование территорий, которым был нанесен ущерб во время второй Карабахской войны, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на посольство Соединенных Штатов в Баку.
Финансирование будет направлено на наращивание технического потенциала организаций по разминированию и обезвреживание смертоносных мин и неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении.
"Эти усилия сыграют решающую роль в укреплении безопасности и предоставлении перемещенным ранее общинам возможности вернуться в свои дома и восстановить прежнюю жизнь", - отмечается в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре