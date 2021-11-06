https://news.day.az/politics/1400531.html Армяне вырвали золотые зубы у трупов и разрушили кладбище в Джабраиле - очередной ФОТОФАКТ вандализма
Армяне вырвали золотые зубы у трупов и разрушили кладбище в Джабраиле - очередной ФОТОФАКТ вандализма
Армяне раскопали кладбище на территориях, которые удерживали под оккупацией и где похоронены азербайджанцы, вырвали золотые зубы у трупов.
Как передает Day.Az со ссылкой АПА, в селе Ниязгулулар, входящем в подчинение административно-территориальной единицы села Шахвелли Джабраильского района выяснилось, что армяне разрушили и увезли мраморные надгробия с кладбища, раскопали могилы и совершили вандализм в отношении трупов.
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