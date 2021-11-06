https://news.day.az/politics/1400535.html На устранение ущерба от армянской агрессии из Резервного фонда Президента израсходовано почти 24 млн. манатов
На устранение ущерба от армянской агрессии из Резервного фонда Президента израсходовано почти 24 млн. манатов
Стали известны средства, израсходованные за 9 месяцев текущего года из Резервного фонда Президента на устранение ущерба, причиненного в результате агрессии вооруженных сил Армении, начиная с 27 сентября 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в "Справке об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за первые девять месяцев 2021 года".
Согласно проекту, на принятие мер по устранению ущерба, причиненного в результате агрессии вооруженных сил Армении, из Резервного фонда Президента израсходовано 23,7 млн. манатов.
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