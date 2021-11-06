На устранение ущерба от армянской агрессии из Резервного фонда Президента израсходовано почти 24 млн. манатов

Стали известны средства, израсходованные за 9 месяцев текущего года из Резервного фонда Президента на устранение ущерба, причиненного в результате агрессии вооруженных сил Армении, начиная с 27 сентября 2020 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это нашло отражение в "Справке об исполнении государственного бюджета Азербайджанской Республики за первые девять месяцев 2021 года".

Согласно проекту, на принятие мер по устранению ущерба, причиненного в результате агрессии вооруженных сил Армении, из Резервного фонда Президента израсходовано 23,7 млн. манатов.