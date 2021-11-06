В Турции прошло мероприятие в связи с Днем Победы Азербайджана

Посольство Азербайджана в Турции, в том числе аппарат военного атташе, провело в Анкаре торжественное мероприятие по случаю Дня Победы, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, другие официальные представители братской страны, военные атташе зарубежных стран, азербайджанские военнослужащие, получившие ранения во время Отечественной войны и проходящие лечение в Турции, представители общественности.

Патриотические музыкальные произведения, прозвучавшие в исполнении военного оркестра Азербайджанского высшего военного училища имени Гейдара Алиева, были встречены гостями с большим интересом.