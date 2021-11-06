https://news.day.az/politics/1400579.html Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды - МИД Азербайджана
Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды - МИД Азербайджана
Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды.
Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter в связи с Международным днем предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, сообщает в субботу Day.Az.
"Азербайджан привержен восстановлению окружающей среды на освобожденных территориях и обеспокоен тем, что армянская оккупация нанесла этим землям большой ущерб. Армения должна ответить за загрязнение окружающей среды как перед азербайджанцами, так и перед армянами", - говорится в публикации.
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