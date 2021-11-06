Под председательством Али Асадова обсуждены итоги деятельности Государственной комиссии за один год

Сегодня, 6 ноября, под председательством премьер-министра Азербайджанской Республики, Председателя Государственной комиссии по ликвидации последствий начавшейся 27 сентября 2020 агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджана Али Асадова, состоялось очередное заседание комиссии.

Как сообщает Day.Az, на заседании была обсуждена работа, проделанная за один год деятельности Комиссии.

Комиссия приняла решение о ремонте и восстановлении 13 295 объектов.

Было отмечено, что в настоящее время строительные и ремонтные работы продолжаются на 1 094 объектах, то есть 8,2% всех объектов.

На заседании были заслушаны доклады и даны соответствующие поручения по завершающему этапу работ.