Состоялся тренинг для участников VII общереспубликанского соревнования знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана»

Состоялся тренинг для команд, которые будут участвовать в VII общереспубликанском соревновании знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана", сообщает в субботу Day.Az.

В ходе тренинга на тему "История Победы", организованного в Центре Гейдара Алиева, были проведены обсуждения по Отечественной войне и славной истории Победы.

Наставники из Института истории АН Азербайджана и Фонда Гейдара Алиева проинформировали участников тренинга о том, как общенациональный лидер Гейдар Алиев доносил до мира карабахские реалии, о деятельности Президента Азербайджана Ильхама Алиева на пути к Победе, строительстве армии в стране, налаживании международных связей, 44-дневной Отечественной войне и ее итогах.

Отметим, что VII общереспубликанское соревнование знаний "Гейдар Алиев и история Азербайджана" состоится 12 ноября в Центре Гейдара Алиева.

Соревнование знаний, которое с 2014 года проводится среди студентов вузов, нацелено на изучение жизни и деятельности великого лидера, сохранение его наследия, углубление знаний молодежи по истории Азербайджана, развитие у нее интеллектуальных навыков.

В этом конкурсе участвуют команды, представляющие 48 вузов.

Вопросы конкурса составлены по информации и экспонатам, фото- и видеоматериалам Музея Гейдара Алиева и охватывают соответствующие темы.

Они охватывают годы детства и молодости общенационального лидера Гейдара Алиева, работу в органах государственной безопасности, периоды руководства Азербайджаном, карабахские реалии, а также Отечественную войну и историю Победы.

Отметим, что до соревнования с целью подготовки команд к конкурсу были организованы посещения Музея Гейдара Алиева.

Соревнование знаний будет состоять из трех туров по 12 вопросов в каждом. По итогам туров будут определены три команды - победительницы.