Перед Кельнским собором организована выставка, посвященная Дню Победы

Перед собором Домплатте в немецком городе Кельн состоялась акция, посвященная 8 ноября - Дню Победы, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Государственного комитета по работе с диаспорой.

В ходе акции, организованной Германо-азербайджанским домом культуры и Домом Азербайджана в Кельне при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, была представлена фотовыставка под лозунгом "Карабах - это Азербайджан!".

На выставке привлечено внимание к фотоматериалам и информации, разоблачающим акты вандализма, совершенные Арменией на исконных азербайджанских землях, которые она на протяжении почти 30 лет удерживала под оккупацией. В исполнении проживающего в Кельне тариста Вахида Мамедова прозвучала азербайджанская музыка.

Местным жителям, проявившим интерес к выставке, были розданы брошюры, отражающие информацию об освобождении Вооруженными силами под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наших земель от армянской оккупации, начале крупномасштабных восстановительно-созидательных работ в Карабахе, и сладости, специально изготовленные по случаю Дня Победы.