https://news.day.az/politics/1400658.html Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию учений "Эфес-2022"
Азербайджанские военнослужащие приняли участие в конференции по планированию учений "Эфес-2022"
Военнослужащие азербайджанской армии приняли участие в проходящей в турецком городе Измир конференции по планированию международных учений "Эфес-2022".
Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны, на конференции с участием делегаций были обсуждены вопросы подготовки к учениям и предстоящие задачи.
Международные учения "Эфес-2022" планируется провести в два этапа, представляющих собой штабные учения с компьютерной поддержкой и тактические учения с боевыми стрельбами.
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