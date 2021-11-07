Несбыточные грезы Арарата Мирзояна

Бывший спикер Национального собрания Армении, а ныне глава внешнеполитического ведомства, пострадавший год назад от толпы разъярённых оппозиционеров Арарат Мирзоян, дал развёрнутое интервью французскому армянскому журналу Nouvelles d'Arménie, который всегда отличался своей оголтелой тюркофобией.



В последнее время глава МИД Армении "расцвёл" на глазах, заняв это тёплое кресло, разъезжая по миру и заодно собирая дань с зарубежной армянской диаспоры.



Чувствуя себя намного комфортнее в качестве министра нежели в кресле спикера, где постоянно приходилось разнимать дерущихся членов парламента и выслушивать оскорбления в свой адрес и в адрес любимого шефа - Никол Воваевича, А. Мирзоян на этом посту развил небывалую деятельность, направленную на достижение уже упущенных возможностей по реабилитации имиджа страны.



Конечно же, главным коньком своей бурной деятельности бывший русофоб и противник союза с ОДКБ избрал тему уже утихшего конфликта, который не даёт ему покоя по ночам.



Вот и теперь, излагая свои "глубокие" мысли в интервью рупору французской армянской диаспоры, А. Мирзоян не смог удержаться и начал обвинять Азербайджан в провокационном поведении.



Видите ли, тихо и спокойно жили "бедные пушистые" армянские военнослужащие, которые никого не трогали, а пришли "кровожадные" тюрки, которые их побили и выкинули прочь.



Прямо образец сказочки для несведущих, если не один немаловажный факт: все эти события происходили на международно признанной территории Азербайджана, где эти "пушистые и белые" с оружием в руках оказались без приглашения.



Не долго думая, А. Мирзоян решил, что обличён полномочиями от других стран региона, и стал выступать от их имени (хотя его никто не уполномачивал на это), заговорив о том, что Азербайджан не имеет право осуществлять контроль на транзитные перевозки по своей суверенной территории.



Конечно же, специалист в области искусства может быть министром иностранных дел Армении. Но было бы неплохо, если бы его помощники объяснили этому "начинающему дипломату" азы международного права, которое гласит о том, что пересечение границы другого государства сопровождается таможенными и пограничными процедурами, если это не обговорено соответствующими межправительственными соглашениями.



Так как у Азербайджана и Армении нет не только такого рода соглашения, но и дипломатических отношений, то пардон Арарат Самвелович, вы не правы.



Господин Мирзоян пока ничему не научился кроме того, как пытаться разжечь конфликты на голом месте, что он и пытался сделать во время визита в соседнюю страну в надежде заручиться поддержкой.



Увы, как всегда, попал впросак, так как инициатива Арарата Самвеловича по началу строительства некой "супер" автомобильной трассы проекта Север - Юг от портов Персидского залива к портам Чёрного моря через территорию Армении столкнулась с маленькой неувязкой. Средств на это ни у кого нет, да и эта дорога мало кому нужна, если рядом уже есть и строится железная дорога Зангезурского коридора, которая позволит быстрее и дешевле доставлять контейнеры с грузом прямо на Север Европы, не тратя время и средства на двойную перевалку в портах.



Продолжая называть освобождение азербайджанских оккупированных территорий некой "агрессией", господин А. Мирзоян опять заговорился и повторил старые тезисы о неком "арцахе", который, по его мнению, является что-то вроде "субъекта" международного права.



Может быть, для А. Мирзояна это субъект, а для всего остального мира это территория, на которой остатки сепаратистов спрятались за спиной российских миротворцев и делают вид, что ещё на что-то способны, однако время для них тикает в обратном отсчете.



Ну и не мог руководитель армянской дипломатии не повторить свои уже избитые фразы о том, что конфликт ещё не решён, что все должно решаться в соответствии с предложениями сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые продолжают свою посредническую миссию, повторив то, что говорят все ереванские политиканы: армяне Карабахского региона никогда не будут частью Азербайджанского общества.

Ну то, что А. Мирзоян всегда отличался особой сообразительностью, сказать довольно тяжело. Прочитав его интервью, можно понять, на какую аудиторию оно было рассчитано. Ведь главной задачей этого интервью главы МИД Армении являлось воодушевить французских соотечественников и заставить их раскошелиться на задыхающийся от нехватки средств бюджет страны.



Прекрасно понимая, что просто так диаспора бабки не даст, А. Мирзоян в очередной раз решил пустить слезу о бедной родине, которая осталась один на один с воинствующими соседями.



Долгое время позиционируя себя как сторонник ориентации на Запад, А. Мирзоян в недалеком в 2018 году выходил на митинги с антироссийскими лозунгами и транспарантами.



Теперь же пришлось резко перестроиться и стать сторонником ОДКБ и дружбы с Ираном, что явно противоречит имиджу апологета "западной демократии".



Поэтому в своём интервью А. Мирзояну пришлось повторить то, что ему явно не по душе. Но это приходится делать, исходя из заявлений своего босса премьер-министра Н. Пашиняна об открытии региональных транспортных коммуникаций, которые прежде всего необходимы Армении.



Что же касается позиции главы МИД Армении относительно переговорного процесса в рамках Минской группы, то тут, наверняка, он опять напускает туман, стараясь оперировать уже давно устаревшими предложениями, которые потеряли свою актуальность.



Ведь Президент Ильхам Алиев на встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ясно и четко расставил все на свои места, сказав, что конфликт закончен, и ждёт предложений сопредседателей по вопросам, связанным с интеграцией армянского населения Карабахского региона в азербайджанское общество, демаркацией и делимитацией азербайджано-армянской границы, по достижению мирного соглашения, вопросам, связанным с разминированием и реабилитацией освобождённых территорий, возвращением беженцев к местам постоянного проживания.



А. Мирзоян, продолжая игнорировать эти предложения, старается ввести в заблуждение как население Армении, так и зарубежную диаспору. Откровенно врет, говоря о том, что у сепаратистов есть ещё какие-то шансы на призрачную независимость.



Все это откровенная дезинформация, никаких шансов нет и быть не может.

Азербайджан никогда не обсуждал и тем более сейчас не собирается обсуждать данную тему, далекую от сложившихся новых геополитических реалий.



Говоря о встрече со своим азербайджанским коллегой в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, А. Мирзоян пытается опять ввести в заблуждение читателей журнала. Ведь азербайджанская сторона раз и навсегда публично определила круг обсуждаемых гуманитарных вопросов.



Что касается высказанного мнения господина А. Мирзояна относительно некоего комплексного решения затухшего конфликта, то как отметил Президент Ильхам Алиев, конфликт закончен.



Теперь же армянской стороне необходимо ответить на предложение Азербайджана относительно достижения мирного соглашения, которое поставит точку.



К сожалению, армянская сторона различными отговорками старается как бы не замечать этого предложения, пытаясь застолбить возможность для будущего реванша.



Все последние действия армянской дипломатии показывают, что "новое старое" ереванское руководство не отказалось от своих экспансионистских стремлений, лишь изменив тактику, пытаясь продвинуть в повестку дня принцип "отделение во имя спасения", который абсолютно не применим в данном случае.



Армянская сторона пытается апеллировать к неким прецедентам, однако все они абсолютно не применимы, так как принцип нерушимости границы и территориальной целостности международного права всегда превалирует над принципом права нации на самоопределение, которая уже и самоопределилась и имеет свое национальное государство.



Национальные меньшинства, согласно Конституции Азербайджана, имеют те же права и обязанности, что и все граждане Азербайджана. Всяческие инсинуации и попытки армянской стороны играть на теме самоопределения не состоятельны, так как армянская нация уже самоопределилась и имеет своё государство - Республику Армения (на исторических азербайджанских землях).

Так что широко разрекламированное армянской стороной интервью А. Мирзояна ничем кроме несбыточными грезами назвать невозможно, так как большинство высказанных им мыслей и суждений выглядят довольно комично и утопично.



Как бы не старался оправдаться А. Мирзоян, но принцип "за одного битого двух не битых дают" ему явно не подходит. Наверное, ему стоит больше прислушиваться к выступлениям своего босса, который как ему это не тяжко, постепенно начинает осознавать реалии, хотя с трудом.



Если нынешние армянские руководители ещё способны мыслить адекватно, они должны осознавать, что обратной дороги нет, армянский народ устал от вражды и войн, жаждет мира и стабильности, которые могут прийти лишь с признанием реалий.



Пярвин Мирзазаде