В Цюрихе День Победы отмечен концертом

В швейцарском городе Цюрих состоялись музыкальный вечер и фотовыставка по случаю 8 Ноября - Дня Победы, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

В мероприятии, организованном в концертном зале "Volkshaus" ("Дом народа") Обществом культуры, дружбы и солидарности азербайджанцев Швейцарии и Турецким музыкальным обществом Цюриха при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, приняли участие представители дипломатического корпуса, местной общественности, азербайджанской и турецкой общин.

В своих выступлениях перед концертом участники церемонии поздравили наш народ, азербайджанцев мира и тюркский мир с этим грандиозным праздником. Затем была представлена концертная программа из произведений азербайджанских композиторов-классиков.

На выставке, организованной в рамках мероприятия, было продемонстрировано более 50 фотоматериалов, разоблачающих акты вандализма, совершенные Арменией на исконных азербайджанских землях, которые она около 30 лет удерживала под оккупацией.