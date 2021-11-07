Группа участников Глобального Бакинского форума отправилась в город Шуша

Организована поездка группы участников VIII Глобального Бакинского форума в город Шуша.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, из международного аэропорта Физули делегация отправилась на автобусе в город Шуша.

В ходе визита гости посетят исторические, культурные и религиозные памятники, ознакомятся с реставрационными работами, проводимыми в Шуше.

Отметим, что под эгидой Президента Азербайджана Ильхама Алиева и при организации Международного центра Низами Гянджеви 4 ноября в азербайджанской столице открылся VIII Глобальный Бакинский форум "Мир после COVID-19", который продлился до 6 ноября. В Бакинском форуме с целью обсуждения вопросов, имеющих глобальное значение, участвовали представители высокого уровня из более 40 стран мира, бывшие главы государств и правительств, представители международных и неправительственных организаций, а также другие гости. К мероприятию, организованному в гибридном формате, подключились, в том числе и в режиме онлайн, около 300 участников.