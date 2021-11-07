В Венеции организована выставка, посвященная Дню Победы

В итальянском городе Венеция реализован проект "Информационная выставка Карабах", посвященный 8 ноября - Дню Победы, передает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

На выставке, организованной Молодежным объединением для межкультурных связей при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой, представлены фотоматериалы, разоблачающие акты вандализма, совершенные Арменией на азербайджанских землях, которые она около 30 лет удерживала под оккупацией. Мероприятие состоялось перед железнодорожной станцией Санта Лючия, считающейся многолюдным местом города.

Выставка вызвала большой интерес у жителей города.