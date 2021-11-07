В Академии имени Гейдара Алиева и Культурном центре СГБ прошли мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана

6 ноября 2021 года в Академии имени Гейдара Алиева и Культурном центре Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана прошли мероприятия по случаю Дня Победы Азербайджана, который будет отмечаться 8 ноября, сообщает Day.Az в воскресенье со ссылкой на СГБ.

В них приняли участие сотрудники СГБ, ветераны Отечественной войны Азербайджана и курсанты академии.

Сначала состоялось возложение цветов к установленному на территории академии памятнику великому лидеру Гейдару Алиеву. В Музее Славы участникам мероприятия рассказали об истории и деятельности Академии имени Гейдара Алиева, состоялось ознакомление с фотостендами и другими экспонатами, отражающими факты из содержательной жизни общенационального лидера. Участники мероприятия посмотрели документальный фильм, посвященный славной Победе Азербайджана в 44-дневной войне. Затем состоялись встреча курсантов с ветеранами Отечественной войны, вручение гостям подарков. Также гости посетили мероприятие, организованное в Культурном центре СГБ. Сначала минутой молчания была почтена память героических сынов Родины, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, прозвучал Государственный гимн. Затем был показан фильм о Второй Карабахской войне, подготовленный Культурным центром СГБ.

Выступивший на мероприятии Герой Отечественной войны Азербайджана полковник Физули Имралиев рассказал о боевом пути, пройденном в ходе 44-дневной войны, и отваге своих боевых товарищей, с которыми он сражался плечом к плечу. Он отметил внимание и заботу государства об участниках войны и семьях шехидов, а также подчеркнул, что сотрудники СГБ всегда готовы к выполнению приказов и указаний Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана.

Затем мероприятие продолжилось патриотической концертной программой в исполнении известных деятелей культуры и искусства.