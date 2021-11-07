Лауреату Нобелевской премии Азизу Санджару вручен "Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики", которого он был удостоен.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, председатель Госкомитета Фуад Мурадов вручил по поручению Президента Ильхама Алиева награду всемирно известному ученому на мероприятии по случаю 8 Ноября - Дня Победы, проведенном в Турецком культурном центре имени Азиза Санджара в городе Чапел-Хилл американского штата Северная Каролина.

Азиз Санджар поблагодарил Президента Азербайджана за награду, сказал, что мечтает поехать в Шушу и совершить там в мечети намаз.

Отметим, что Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 10 сентября 2021 года Азиз Санджар за заслуги в развитии международных гуманитарных связей Азербайджанской Республики был награжден "Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики".