Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку

7 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства приветствовали военную делегацию в широком составе во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, который прибыл в Баку.

Как сообщает Day.Az, турецкая делегация примет участие в праздничном мероприятии по случаю Дня Победы.