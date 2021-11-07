https://news.day.az/politics/1400896.html Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку - ФОТО
Министр национальной обороны Турции прибыл в Баку - ФОТО
7 ноября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства приветствовали военную делегацию в широком составе во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, который прибыл в Баку.
Как сообщает Day.Az, турецкая делегация примет участие в праздничном мероприятии по случаю Дня Победы.
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