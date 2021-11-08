https://news.day.az/politics/1400953.html Посольство Турции поздравило азербайджанский народ - ФОТО
Посольство Турции поздравило азербайджанский народ - ФОТО
Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией на своей странице в Twitter в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"По случаю 8 ноября - Дня Победы, знаменующего освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, поздравляем Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, героическую азербайджанскую армию и народ и с уважением чтим всех наших шехидов, даривших эту победу каждому".
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