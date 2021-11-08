Победа, изменившая все: Азербайджан укрепляется, Армения тонет в болоте проблем

В понедельник, 8 ноября, в Азербайджане отмечают День Победы. В Армении в тот же день негласно отмечается общенациональный траур. И уже в одном этом видна существенная, колоссальная разница в мировосприятии. Азербайджанский народ отмечает Победу в войне за свои земли. Армянский народ скорбит по поводу утери контроля над чужими территориями. Как говорится, почувствуйте разницу.

Она видна во всем. К примеру, 8 ноября в Баку пройдет марш по случаю Дня Победы. Марш начнется в 10 часов в сопровождении военного оркестра, продолжится от круга Азнефти до бульвара "Аг шехер". Курсанты Азербайджанской высшей военной школы имени Гейдара Алиева пронесут по маршруту шествия азербайджанский флаг. Марш будет сопровождать кавалерийский отряд.

Армянская армия, ясное дело, никакого марша по улицам Еревана проводить не будет. Было бы странно видеть, как по улицам исторически азербайджанского города, который ныне является армянской столицей, маршировали представители побежденной, униженной и разгромленной армии, в рядах которой в ходе 44-дневной войны было аж 10.000 дезертиров. Это было бы слишком даже для армянской стороны, от которой всегда можно ждать любых парадоксальных действий.

Идем далее. В Баку прошел VIII Глобальный форум "Новый миропорядок после COVID-19", среди участников которого десятки бывших президентов, премьер-министров разных стран мира, бывший генеральный директор ИСЕСКО, бывшие послы, дипломаты и политики, каждый из которых имеет огромный вес в собственной стране и мире.

Многие из них, в своих выступлениях на форуме поздравляли Азербайджан с победой в 44-дневной войне, говорили о торжестве исторической и правовой справедливости, указывали на резонность восстановления территориальной целостности Азербайджана и подчеркивали, что всего этого наша страна добилась своими силами и даже вопреки планам и желанию стран-покровителей Армении.

Выступавшие также подчеркивали то, что Победа Азербайджана стала возможна благодаря грамотной политике Президента Ильхама Алиева, который на протяжении многих лет работал над усилением экономики и армии, а также над увеличением числа друзей Азербайджана в мире.

Кроме того, указывалось на серьезное усиление позиций Азербайджана в регионе. Плюс, абсолютно все участники прошедшего в Баку VIII Глобального форума поддержали высказанную Президентом Ильхамом Алиевым мысль о том, что следует призвать Армению сесть за стол мирных переговоров. То есть, имеет место еще одна информационно-политическая победа Азербайджана, которая, что примечательно, произошла именно в дни последних боев в ходе прошлогодней войны.

А 7 ноября, накануне дня освобождения великой Шуши, вся эта представительная делегация отправилась на освобожденные территории, чтобы увидеть поражающий воображения масштаб работ по восстановлению наших земель. Они увидели построенный в рекордно короткие сроки международный аэропорт в Физули. Они проехались по Дороге Победы. Они увидели великую, освобожденную Шушу, восстановление которой также идет очень стремительно.

Они смогут понять реальный масштаб подвига наших военнослужащих, которые освободили Шушу, поднимаясь по горам, скалам, неся на себе груз в десятки килограммов. Они сумеют понять, почему так важно было для каждого азербайджанца увидеть над великой Шушой развевающийся азербайджанский триколор. Они смогут понять, что каждый из нас чувствовал на протяжении 28 лет, что Шуша и иные наши территории были под армянской оккупацией и почему Победа в 44-дневной войне навсегда будет главным праздником в жизни каждого азербайджанца.

А что в эти дни происходит в Армении? Там до сих пор ищут главного виновного в поражении. При том, что война велась на всем миром признанных территориях Азербайджана. Но армяне слишком уж поверили в то, что сумеют всегда держать их под оккупацией. Они придумывали мифы, в которые сами и верили. И потом, когда все эти мифы обнулились за счет мужества и героизма нашей армии, в РА начался галдеж и поиски козла отпущения.

Собственно, он продолжается по сей день. Действующая власть винит во всем своих предшественников, которые своровали все, что только можно было своровать, а оппозиция, состоящая из предшественников действующей власти, валит всю вину на Никола Пашиняна и его команду. Нынешний армянский премьер, ясное дело, попытается в эти дни быть максимально неприметным. Мало ли что взбредет в голову тем, кто потерял своих сыновей в проигранной войне.

Зато, ожидаемо активизируется второй президент РА, бывший карабахский сепаратист Робик Кочарян. Возглавляемый им блок "Армения" созывает всех на митинг в Ереване. Уже объявлено, что Седракович выступит с объемной речью, в которой коснется накопившихся проблем. Понятно уже сейчас, что он снова будет винить в них Воваевича. То есть, продолжится обмен обвинениями в рамках кампании по выявлению главного козла отпущения. Вот только на итогах 44-дневной войны это никак не отразится. Видна лишь будет колоссальная разница между победившим в войне, укрепляющим свои позиции Азербайджаном и побежденной, утопающей в болоте проблем Арменией.

Акпер Гасанов