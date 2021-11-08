https://news.day.az/politics/1401063.html Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поздравил азербайджанский народ в связи с 8 Ноября - Днем Победы.
Как передает Day.Az, поздравление размещено на официальной странице посольства в Twitter.
"По случаю 8 Ноября - Дня Победы, знаменующего освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, поздравляем Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героическую азербайджанскую армию и народ, с уважением чтим всех наших шехидов, подаривших эту победу каждому", - говорится в публикации турецкого диппредставительства.
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