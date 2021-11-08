Посол Турции поздравил азербайджанский народ с Днем Победы

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поздравил азербайджанский народ в связи с 8 Ноября - Днем Победы.

Как передает Day.Az, поздравление размещено на официальной странице посольства в Twitter.

"По случаю 8 Ноября - Дня Победы, знаменующего освобождение азербайджанских земель от вражеской оккупации, поздравляем Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, героическую азербайджанскую армию и народ, с уважением чтим всех наших шехидов, подаривших эту победу каждому", - говорится в публикации турецкого диппредставительства.