На вершину "Зафар" организована экспедиция "Железный кулак"

Группа военнослужащих ВВС Азербайджана и альпинистов горно-спортивного клуба "Гартал" совершила экспедицию "Железный кулак", посвященную годовщине Отечественной войны, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны.

Сначала были возложены цветы к могилам шехидов на Аллеях шехидов, почтена светлая память героев.

Группа альпинистов во главе с полковником - лейтенантом Залом Набиевым и руководителем горно-спортивного клуба "Гартал" Руфатом Годжаевым совершила восхождение на вершину "Зафар" на территории Губинского района.

Поднявшись на вершину "Зафар", расположенную в массиве Базардюзю Большого Кавказского хребта на высоте 4301 м над уровнем моря, участники экспедиции исполнили Государственный гимн Азербайджана, почтив минутой молчания память героев, погибших в Отечественной войне.