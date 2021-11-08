МИД Турции распространил заявление по случаю Дня Победы

Министерство иностранных дел Турции (МИД) распространило заявление по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт министерства, в заявлении говорится, что Азербайджан, пользуясь правом на законную оборону для возвращения своих оккупированных земель, подписанием 9 ноября трехстороннего заявления также закрепил свою победу, одержанную на поле боя, за дипломатическим столом, своей волей реализовав не выполнявшиеся годами резолюции Совета Безопасности ООН.

В заявлении было выражено удовлетворение тем, что с победой Азербайджана появилась возможность возвращения азербайджанцев, вынужденно покинувших свои места проживания.

"Карабахская победа дала не только освобождение оккупированных земель, но и открыла путь к прочному миру, стабильности и сотрудничеству, к которым мы стремимся в регионе. Стремительно реализуемые проекты в Карабахе и Восточном Зангезуре - такие как Физулинский Международный аэропорт, дорога Победы, изменяющие облик региона, являются показателем силы Азербайджана. Под девизом "Два государства, одна нация" разделяем радость и гордость Азербайджана, с которым довели наши отношения до уровня союзничества после подписания Шушинской декларации. Наша солидарность с Азербайджаном будет вечной", - отмечается в заявлении.