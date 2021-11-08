В Киеве установлены билборды в связи с Днем Победы Азербайджана

В столице Украины Киеве установлены билборды по случаю славной Победы, завоеванной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на билбордах, демонстрируемых в ходе праздничной акции, проводимой по инициативе дочерней компании SOCAR Азербайджан - SOCAR Energy Ukraine, написан лозунг "С праздником, Азербайджан!", отображены символ нашей Победы "Харыбюльбюль" и фотоснимки фейерверка в Баку.

Посвященные Победе билборды установлены на центральных улицах и проспектах Киева, а также по дороге в Международный аэропорт Борисполь.

Помимо этого, на около 60 принадлежащих SOCAR Energy Ukraine автозаправочных станциях демонстрируются видеоролики о Дне Победы.