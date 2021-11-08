МИД Ирана поздравил Азербайджан с Днем Победы

Иран поздравляет Азербайджан с первой годовщиной Победы в Отечественной войне.

Об этом сказал в понедельник на брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, Иран всегда поддерживал территориальную целостность Азербайджана.

"В прошлом году после освобождения территорий Азербайджана Иран поздравил Азербайджанское государство и азербайджанский народ. Воля глав двух стран нацелена на развитие отношений. Надеемся, что отношения между двумя странами будут развиваться и дальше", - сказал Хатибзаде.