Вера в победоносного Верховного главнокомандующего вела нас от победы к победе

В деле завоевания исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне вместе со всеми военными соединениями азербайджанской армии особое мужество и отвагу проявили и военнослужащие Службы государственной безопасности (СГБ).

В День Победы спецназовец СГБ, Герой Отечественной войны полковник Физули Имралиев дал интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли", передает Day.Az.

Он рассказал о боевом пути, пройденном за 44 дня войны, уникальной боевой тактике, которую азербайджанская армия применила под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, о деталях операции за освобождение города Шуша.

Представляем вниманию читателей это видеоинтервью.