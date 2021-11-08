Служение Родине и народу – цель жизни Президента Ильхама Алиева

В канун первой годовщины исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне гостем авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" стала первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова, передает Day.Az .

Она поделилась впечатлениями от блестящей Победы Азербайджана, рассказала о факторах, которые ее обусловили.

Сулейманова отметила, что Победа в Карабахе, завоеванная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, навсегда вошла в нашу историю и стала источником гордости азербайджанского народа.

Представляем вниманию читателей видеоинтервью с Эльмирой Сулеймановой.