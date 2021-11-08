Служение Родине и народу – цель жизни Президента Ильхама Алиева – первый омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
В канун первой годовщины исторической Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне гостем авторского видеопроекта АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" стала первый уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Эльмира Сулейманова, передает Day.Az .
Она поделилась впечатлениями от блестящей Победы Азербайджана, рассказала о факторах, которые ее обусловили.
Сулейманова отметила, что Победа в Карабахе, завоеванная под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, навсегда вошла в нашу историю и стала источником гордости азербайджанского народа.
Представляем вниманию читателей видеоинтервью с Эльмирой Сулеймановой.
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