https://news.day.az/politics/1401251.html В Минске будет установлен памятник Низами Гянджеви
В Минске будет установлен памятник Низами Гянджеви
В столице Беларуси Минске будет установлен памятник выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Глава государства Беларуси сообщил Президенту Азербайджана, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.
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