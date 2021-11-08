В Минске будет установлен памятник Низами Гянджеви

В столице Беларуси Минске будет установлен памятник выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 8 ноября Президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Глава государства Беларуси сообщил Президенту Азербайджана, что в знак дружбы белорусского и азербайджанского народов в Минске будет установлен памятник уроженцу города Гянджа, выдающемуся поэту и мыслителю Низами Гянджеви.