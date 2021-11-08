https://news.day.az/politics/1401252.html Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии
Продлен срок приема на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии
Продлен срок приема граждан, желающих добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Сообщается, что в приемные комиссии, функционирующие в штабах соединений, родов войск, воинских частей и Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, могут обратиться военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие установленную законом срочную действительную военную службу.
Подробную информацию о правилах приема можно получить по ссылке.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре