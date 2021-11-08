Благодаря политической мудрости и решимости Президента Ильхама Алиева Азербайджан добился цели.

Об этом сказал Trend экс-президент Латвии Валдис Затлерс, передает Day.Az.

По его словам, ООН и Минская группа ОБСЕ около 30 лет пытались решить карабахскую проблему дипломатическим путем, но потерпели большую неудачу.

"Решение об освобождении земель от оккупации принять нелегко. Для этого нужно быть всесторонне подготовленным, выбрать правильное время. Азербайджан добился цели. В результате азербайджанцы отмечают 8 ноября как День Победы", - сказал Затлерс.

8 ноября в Азербайджане отмечается День Победы.

Распоряжение "Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике" был подписан Президентом Ильхамом Алиевым 3 декабря 2020 года.

27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию вооруженных сил Армении на линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". С завершением 44-дневной Отечественной войны был положен конец почти 30-летней оккупации азербайджанских земель, и территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.