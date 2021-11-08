День Победы в Отечественной войне - один из важных праздников в Азербайджане

День Победы - 8 ноября является одним из важных праздников Азербайджанского государства и народа. Поздравляю всех азербайджанцев с этим днем.

Об этом сказал в понедельник Trend ветеран Службы государственной безопасности (СГЮ), полковник в отставке Азер Гараев, передает Day.Az.

По его словам, Азербайджан прошел большой путь к этой Победе.

"Воевать нелегко. Для этого нужны военная техника, сильная армия, профессиональные кадры. Президент Ильхам Алиев всегда уделял и уделяет большое внимание военной сфере. Наши военнослужащие обучались в Турции, участвовали там в учениях. Турция - член НАТО, и ее воинские части соответствуют стандартам альянса. Наша военная промышленность также внесла свой вклад в эту Победу", - сказал Гараев.

Кроме того, он подчеркнул важность единства государства и народа в этой Победе.

"До начала войны наша молодежь была настроена на освобождение земель от оккупации, что говорит о ее безграничной и неиссякаемой любви к Родине. Президент Ильхам Алиев всегда знал, что рано или поздно мы освободим свои земли от оккупации. Поэтому наша молодежь, наши дети выросли в духе патриотизма, с чувством любви к Родине. Страны, которые не хотели победы Азербайджана, различными путями и методами пытались помешать этому. Однако братская Турция, Пакистан, другие дружественные страны всегда оказывали моральную поддержку Азербайджану", - сказал Гараев.

Ветеран СГБ отметил, что войны без потерь не бывает.

"Героические сыны Азербайджана всегда были в первых рядах. Они ни на шаг не отступили. Склоняю голову перед матерями, которые вырастили сыновей в духе патриотизма. Пусть упокоит Всевышний души всех шехидов! Желаю скорейшего выздоровления раненым участникам войны. В Азербайджане уделяется внимание и проявляется забота о семьях шехидов и ветеранах войны", - сказал Гараев.

"Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ведет большую работу на политической арене. В ходе войны и после нее он дал интервью всем ведущим СМИ. Несмотря на то, что главе государства задавалось множество предвзятых вопросов, он отвечал на них с большой точностью и профессионализмом", - отметил ветеран СГБ.