Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем Победы

От всего сердца поздравляю Азербайджан со славным Днем Победы, который ознаменовал освобождение земель в Карабахе.

Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Twitter в связи с 8 ноября - Днем Победы Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Искренне поздравляю Азербайджан со славной победой, ознаменовавшей освобождение земель в Карабахе. Чту память героев, отдавших жизни во имя Родины, благодарю ветеранов", - говорится в публикации.