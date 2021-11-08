В США продолжаются мероприятия по случаю грандиозного Дня Победы

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с членами проживающей в США азербайджанской общины и Координационного совета азербайджанцев Америки.

Как передает Day.Az со ссылкой на сообщение Госкомитета, во встрече, состоявшейся в штате Нью-Йорк, приняли участие активисты диаспоры, осуществляющие деятельность в различных городах и штатах США.

Выступая на мероприятии, Фуад Мурадов поздравил всех азербайджанцев с 8 ноября - Днем Победы. Он выразил активистам диаспоры признательность за единство и солидарность, продемонстрированные во время Отечественной войны во имя доведения до мировой общественности правового дела Азербайджана.

Было отмечено, что создано 11 координационных советов, охватывающих 27 стран, предприняты важные шаги для сетевого взаимодействия азербайджанцев, проживающих за рубежом, и объединения их на единых платформах. Коснувшись деятельности Координационного совета азербайджанцев Америки, председатель комитета отметил, что совет преодолел успешный путь в деле координации работы наших соотечественников и диаспорских организаций в Америке.

A в концертном зале Карнеги-холл в американском городе Нью-Йорк состоялся праздничный концерт по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Концерт был организован руководителем Азербайджанской культурной ассоциации во Флориде Тохфой Эминовой и профессором Университета технологий Флориды Парвин Мурадовой-Дильбази при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

На мероприятии присутствовали представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев, директор Американского еврейского комитета по России и Евразии Самуэль Клигер, известный журналист Ирина Цукерман, представители проживающих в США русской, турецкой, еврейской общин и местной общественности.

Выступивший перед концертом председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов подробно рассказал участникам о блестящей победе, одержанной нашим народом в минувшем году в Отечественной войне во имя освобождения азербайджанских земель и обеспечения территориальной целостности, подчеркнул, что эта победа является серьезным вкладом в дело мира и стабильности в регионе.

Музыканты Камилла Мамедова, Самира Амираслан, Хаовен Хиао (фортепиано), Миша Витенсон (скрипка), Сара Нордин и Соён Ю (вокал) исполнили азербайджанские народные и композиторские песни.

В рамках мероприятия также была представлена фотовыставка, отражающая события, которые привели Азербайджан к Победе.